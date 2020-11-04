Kahramanmaraş-Göksun arası 71 kilometreye düşüyor!

Yapımı tamamlanan 5 tünelle birlikte Hasancıklı ile Fırnız arası 5.67 km kısalması hedeflenirken vatandaşlara daha konforlu bir yolculuk sunulacak.

Kahramanmaraş’ın ekonomisine can katacak yol ile birlikte toplam 16,5 km uzunluğunda çift tüplü 11 adet tünel, 2 viyadük, 3 adet tek köprü, 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak toplam 4,6 milyar TL bütçeli dev yatırım, Kahramanmaraş’ı ticaret merkezi yapacak.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve 7 Kasım’da gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Kongresinde İl Başkanı adayı olan Fırat Görgel ile basın mensupları çalışmalarda sona gelinen 5 tünelde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici burada yaptığı açıklamada çalışmalarda sona gelindiğini ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı adayı olan Fırat Görgel ise şehrimize yapılan son yıllardaki en büyük yatırımın olduğunu söyledi.