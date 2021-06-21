Kahramanmaraş “Haber Ötesi Özel” yayınında konuşuldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cuma günü “Haber Ötesi” özel yayına katılmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı özel yayın Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Kale’de yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2021, 16:42 21.06.2021, 18:44
Aksu Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, şehir genelinde devam eden yatırımlardan, açılışı gerçekleştirilen projelere kadar pek çok konu masaya yatırıldı.
Başkan Güngör, Yalnızca bu yıl doğru planlamayla 600 Milyon TL yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.
AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise koordinasyon vurgusu yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal programda yaptığı konuşmada iktidar ve yerel yönetim işbirliğinin şehre proje olarak yansıdığını işaret etti. Muhabir: Gökhan Çalı
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