Kahramanmaraş “Haber Ötesi Özel” yayınında konuşuldu!

Aksu Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, şehir genelinde devam eden yatırımlardan, açılışı gerçekleştirilen projelere kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Başkan Güngör, Yalnızca bu yıl doğru planlamayla 600 Milyon TL yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.



AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise koordinasyon vurgusu yaptı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal programda yaptığı konuşmada iktidar ve yerel yönetim işbirliğinin şehre proje olarak yansıdığını işaret etti. Muhabir: Gökhan Çalı