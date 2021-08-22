Kahramanmaraş halkına özel indirimler ve kampanyalarla hizmet verdi!

14 Ağustos'ta başlayan bölgenin en büyük alışveriş festivali ve fuarı son gününe kadar vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ 22.08.2021, 16:20 22.08.2021, 16:52
Kahramanmaraş halkına özel indirimler ve kampanyalarla hizmet verdi!

Birçok sektördeki başarısıyla Kahramanmaraş’ın markası olan Çırağın Group’ta alışveriş festivalındeki yerini aldı

Beyaz eşyadan ev ihtiyaçlarına birçok ürünün bulunduğu Çırağın Group Kahramanmaraş halkına özel indirim ve kampanyalarla hizmet verdi

Çırağın Group Satış Temsilcisi Seyithan Işık Fuar sürecini Aksu Haber’e değerlendirdi.

#Çırağın Group Satış Temsilcisi Seyithan Işık Fuar #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Kahramanmaraş
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