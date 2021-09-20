Kahramanmaraş'ın tanınmış doktorlarından Nurettin Arıkan vefat etti!
Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin eski başhekimlerinden uzman doktor Nurettin Arıkan vefat etti. 70 Yaşında Olan Nurettin Arıkan özel bir hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyordu.
KAHRAMANMARAŞ 20.09.2021, 17:30 20.09.2021, 18:49
Kahramanmaraş’ın tanınmış doktorlarından devlet hastanesinin eski başhekimlerinden uzman doktor Nurettin Arıkan vefat etti.
Özel bir hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Nurettin Arıkan 70 yaşındaydı.
Nurettin Arıkan'ın cenazesi 20 Eylül 2021 pazartesi günü saat 13.00 da Şeyhadil Mezarlığı şehitlik kapısından kaldırıldı.
Arıkan’ı sevdikleri ve sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı
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