Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile AFAD arasında işbirliği protokolü

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleştirilen protokol, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun arasında imzalandı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, imzalanan protokolün, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesini, işbirliği ve koordinasyonun artırılmasını amaçladığını söyledi.

Üniversite olarak yapılacak her türlü etkinliğe katkı sunacaklarını ifade eden Rektör Özgül, şöyle konuştu:

“Biz de üniversite olarak AFAD’ın afet farkındalığı kapsamında kamuoyuna yönelik yürüttüğü faaliyetlere destek olacağız. Yine AFAD tarafından verilecek afet farkındalık eğitimi sonrasında afet risklerini azaltabilmek için tehlikelerin tespitinde ve risklerin azaltılmasında rol üstlenecek, aynı zamanda akademisyenlerimizin tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmeleri amacıyla çalışmalara katılmasını sağlayacağız. Yine AFAD gönüllüsü kazandırmak için de üzerimize düşeni yapacağız. Müdürümüze teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”

AFAD İl Müdürü Coşkun ise, “Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Biz de kurum olarak, kamuoyunu bilgilendireceğiz ve afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi konularda eğitimler düzenleyeceğiz. Yine afet riskini azaltma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplantılar yapacağız. Bu noktada çalışmalarımıza katkı sunmasından dolayı sayın rektörümüzü ve İstiklal Üniversite’sine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder’in de eşlik ettiği toplantıda, bir süre istişarelerde bulunularak, işbirliğini hayata geçiren protokol imzalandı.