Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi yeni hizmet binasında

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ), altyapı çalışmaları tamamlanan yeni binasında hizmet vermeye başladı. 2018 yılında kurulan ve bugüne kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) ait Bahçelievler Yerleşkesinde hizmet veren KİÜ, yeni yılla birlikte yeni binasına taşındı.

Menderes Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan yeni hizmet binasında Rektörlük, Genel Sekreterlik ve idari birimlerin yer aldığı daire başkanlıkları hizmet verecek. KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KİÜ’yü yeni fiziki mekanına kavuşturmuş olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni hizmet binasında, başarılı çalışmalara imza atmak istediklerini ifade eden Rektör Özgül, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere üniversitemiz kurulduğu günden bu yana KSÜ’ye ait Bahçelievler Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmekteydi. Ardından rektörlük ve idari birimlerimizin kullanabileceği bir fiziki alan arayışına girdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bu binanın en azından şimdilik üniversitemizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündük. Yaptığımız görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile de bu binayı satın aldık. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, hem rektörlüğümüzü hem de idari birimlerimizi yeni binamıza taşıdık. Öte yandan Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile bazı birimlerimiz bir süre daha Bahçelievler Yerleşkesinde hizmetlerine devam edecek. Bizler de yeni kampüs yerimiz belirlenene kadar geçecek süreçte çalışmalarımıza burada devam edeceğiz. Ben bu güne kadar geçen süreçte bizlere destek veren ve misafirperverlik gösteren KSÜ Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can’a ve üniversite yönetimine şükranlarımı sunuyorum.”

KAMPÜS YERİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Rektör Özgül, KİÜ yerleşkesinin kurulacağı kampüs yeri belirleme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Üniversite yönetimi olarak birkaç bölgedeki alternatif alanları tespit ettiklerini dile getiren Özgül, şöyle devam etti:

“Bir üniversitenin gelişimi için en önemli hususlardan birisi de şüphesiz yerleşeceği kampüsüdür. Bizler de üniversitemiz için en doğru kampüs alanının

belirlenmesini istiyoruz. Üzerinde durduğumuz alternatifler üzerindeki hazırlıkları ve etütleri Ankara’ya taşıdık. Tabi ki bu uzun ve zor bir süreç. Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kentimizin yerel yönetimlerinden temsilcilerin yer aldığı bir komisyon, bu çalışmaların neticesinde üniversitemizin nihai kampüs yerini belirleyecekler.”

BÖLÜMLERİMİZİ AKTİF HALE GETİRİYORUZ

KİÜ bünyesindeki bölümlerin aktif hale getirilmesi ve öğrenci alınması için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Özgül, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl lisans düzeyindeki ilk öğrencilerimizi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümüne almıştık ve kontenjanımız tamamen dolmuştu. Gelecek yıl ise Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz çatısı altındaki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile İç Mimarlık Bölümlerimizi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi altındaki Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerimizi açmak istiyoruz. Dolayısıyla bu bölümlerimize akademik personel alımlarımız devam ediyor. Özellikle Gastronomi alanında kentimizin sahip olduğu zenginlikler düşünüldüğünde bu bölümün oldukça verimli olacağına inanıyorum. Diğer yandan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki programlarımızı da birbiri ardına açıyoruz. İnşallah bölüm ve programlarımızı açmaya, gelecek yıldan itibaren de bu bölümlere öğrenci almaya devam edeceğiz. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”