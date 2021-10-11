Kahramanmaraş kadınlar hentbol takımı şampiyon oldu

Gaziantep’te 3 gün süren Kadınlar Bölgesel Lig final maçında, Kahramanmaraş Genç Nesil Spor Kulübü şampiyonluğunu ilan etti.

Yıllar önce beton zeminde hentbola başlayan ve yeni dönemde Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen Kahramanmaraş’ın Altın Kızları Bölgesel Terfi Liginden 2. Lige adına sahaya çıktı ve gruplarında 2. olarak adını 2. Lige yazdırdı.

“İlk yılımızda şampiyon olmak çok güzel”

Takımın kurulumu ile Hedefleri ve amaçları uğrunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden kulüp Başkanı Osman Doğru, “Biz Genç Nesil Bilişim spor kulübü olarak her zaman gençlere önem verdik. Hayata geçirilen Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Derneği misyonu 7’den 70’e halkımızın hem kültürel hem sosyal hem de spor anlamda en üst seviyeye çıkartmayı amaçlayan etkinlikler, sempozyumlar, online konferanslar, turnuvalar düzenleyerek milli manevi değerlerimize sahip çıkmayı amaçlarken yeni proje ile de sportif alana hizmet etmeye çalışıyoruz. Hentbol takımımız ise Genç kızlarımızdan oluşan Kahramanmaraş’ın altın kuzlarından oluşuyor. Biz Genç Nesil Bilişim olarak burada Tecrübe yumağı oluşturduk. Burada bizlere Maddi manevi desteklerde oldu. Bu destekler sayesinde şampiyonluğa ulaştık. Bizlere Vensap Yönetim Kurulu Başkanı Akif Bakır, Sağlıklı Yaşam Ve Kantinciler Derneği Başkanı Abdulkadir Zeki Gülmez ve Mis-AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bozoğlu’nun maddi destekleri, saha tanzim noktasında Gençlik Spor İl Müdürümüz Cemil Boz nezaketinde Gençlik Faaliyetler Birimi Müdürümüz Ahmet Asım Demirdöğen, Personel ve Tahhuk Birimi Müdürümüz Muhammed Kapuçam, Onikişubat İlçe Müdürümüz Kadir Gemci’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Bu şampiyonlukta büyük katkıları var” dedi.