Kahramanmaraş Kalesi'nde yaz konserleri devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlen yaz etkinlikleri aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2020, 12:17 27.07.2020, 12:28
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Büyükşehir belediyesi Kale’de birçok etkinlikler yaparken bir yandan da Tarihi Maraş Kalesi’nde Sanatçı Hatice Gökçeli vatandaşlara Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirdi.
Vatandaşların yoğum katılım sağladığı etkinliklerde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetlerinden dolayı vatandaşlar teşekkürlerini iletti.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Sanatçı Hatice Gökçeli böyle bir etkinlikte olmanın çok gurur verdiğini belirtti.
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