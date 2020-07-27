Kahramanmaraş Kalesi'nde yaz konserleri devam ediyor!

Büyükşehir belediyesi Kale’de birçok etkinlikler yaparken bir yandan da Tarihi Maraş Kalesi’nde Sanatçı Hatice Gökçeli vatandaşlara Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğum katılım sağladığı etkinliklerde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetlerinden dolayı vatandaşlar teşekkürlerini iletti.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Sanatçı Hatice Gökçeli böyle bir etkinlikte olmanın çok gurur verdiğini belirtti.