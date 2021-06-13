Kahramanmaraş kısıtlamalara uydu, sokaklar boş kaldı!

Salgın tedbirleri çerçevesinde 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, 12 Haziran’da saat 22.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kahramanmaraş’ta sessizlik hâkim oldu.

Özellikle tarihi ulu cami ve kapalı çarşı gibi mekânlarda akşam 22:00’dan sonra kimsenin olmaması ıssız görüntülere neden oldu.

Polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hâkim oldu.