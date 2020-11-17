Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 21:58
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kahramanmaraş Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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