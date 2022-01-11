Kahramanmaraş Milletvekili Özdemir 2021 yılını değerlendirdi.
Kahraman Şehrin Genç Tecrübeli Ve Başarılı Siyasetçilerinden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Acısıyla Tatlısıyla Geride Bıraktığımız 2021 Yılını Aksu Haber’e Değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 12:15 11.01.2022, 12:58
Kahraman Şehrin Genç Tecrübeli Ve Başarılı Siyasetçilerinden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Acısıyla Tatlısıyla Geride Bıraktığımız 2021 Yılını Aksu Haber’e Değerlendirdi.
2021 Yılının Dünyanın Yaşadığı Türbülansı Vatandaşa Yaşatmamakla İlgili Tedbirlerle Geçtiğini Söyledi.
2021 Yılında Kahramanmaraş Genelinde İstediğimiz Birçok Alandaki Çalışmayı Tamamladık İfadelerine Yer Verdi.
Ak Parti Hükümeti Olarak Dünyadaki Bütün Zorlu Şartlara Rağmen Vatandaşımız Daha Güzel Yaşasın Diye Ciddi Tedbirler Alıyoruz Dedi.
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