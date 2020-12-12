Kahramanmaraş Mutfağı NTV ekranında!

Adnan Şahin ve Cüneyt Asan ‘Emek olmadan yemek olmaz’ ilkesiyle yola çıktıkları programda, Anadolu’nun lezzet sırlarına yolculuk yapıyor. Cüneyt Asan ‘Emekçi’, Adnan Şahin ise ‘Yemekçi’ olarak izleyici karşısına çıkıyor. Programın sonunda ise; emek verenlerle birlikte, yöresel lezzetlerle donatılmış sofranın etrafında buluşuluyor.



‘Halkın Mutfağı’, Anadolu kültür mozaiğinin en önemli duraklarından biri olan Kahramanmaraş’ta.



Halkın Mutfağı; ‘Maraş Mutfağı’nın saklı kalmış yemeklerini, lezzet sırlarını ve yörede yetişen yüksek katma değerli ürünleri ekrana taşıyor.

Yöreyle özdeşleşmiş sumak, biber ve Çağlayancerit cevizinin tarladan sofraya yolculuğunu yerel üreticilerden dinliyor. Keçi sütüyle üretilen Maraş dondurması, bölgeye özgü firik tarhanası ve şire gibi şehirle anılan lezzetlerin üretim aşamalarını izleyiciyle buluşturuyor.



Cüneyt Asan ve Adnan Şahin ile “Halkın Mutfağı” 13 Aralık Pazar saat 11:15’de NTV’de...