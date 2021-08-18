Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yeşillendirdi!
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürülüğü yıllar önce çıkan yangınlar sonucunda yeniden yeşillendirme işlemi yapılan alanları STK ve oda temsilcileriyle birlikte ziyaret etti. buralar hakkında bilgiler verildi.
Ülkemizde dâhil olmak üzere dünya üzerinde hemen her ülkede yangınlar kaçınılmaz felaketler.
Yangın sonrası alınan tedbirler ise yanan alanların yeniden yeşillendirilerek doğa kazandırılması açısından çok önemli bir yere sahip.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de yerinde ve zamanında aldığı tedbirler sonucu kent genelinde meydana gelen orman yangınları sonucu yangın alanlarını ıslah ederek yeniden yeşillendirilmesini sağlıyor.
Bu kapsamda orman bölge müdürlüğü ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren STK ve oda temsilcileri ile yeşillendirilip yeniden doğaya kazandırılan alanlarda incelemelerde bulundular.
İncelemeler sonunda açıklamalarda bulunan Orman Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Kadir Karakuş ve Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz ormanların önemine dikkat çekerek bu alanlarda ormandan başka bir şey olmadığını ve olamayacağını dile getirdiler.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürülüğü Merkez Orman İşletme Şefi Durdu Mehmet Akpınar ise gerçekleştirilen program hakkında bilgiler verdi.
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