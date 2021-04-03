Kahramanmaraş Pazar günü evde!
Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs kısıtlamalarına ilişkin yeni kısıtlamaların geldiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar da yasakların bu hafta başlayıp başlamayacağını merak ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2021, 14:50 03.04.2021, 17:24
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre Kovid-19 bakımından Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 – pazartesi 05.00 saatleri arasında, yüksek riskli illerde ise Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.
Turuncu kategoride yer alan Kahramanmaraş’ta ise Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
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