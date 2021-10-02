Kahramanmaraş polisi magandalara geçit vermiyor

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında, Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 5 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 5 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 4 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet MP5 görünümlü kurusıkı tüfek, 5 adet kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 4 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi.