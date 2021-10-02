Kahramanmaraş polisi magandalara geçit vermiyor
Kahramanmaraş'ta polisin son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 14 şüpheliyi 14 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2021, 11:53 02.10.2021, 17:36
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında, Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 5 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 5 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 4 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet MP5 görünümlü kurusıkı tüfek, 5 adet kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 4 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi.
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