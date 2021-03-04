Kahramanmaraş polisinden okul çevresinde sıkı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidebilmesi, eğitim ve öğretimini sağlıklı şekilde alabilmesi noktasında okul çevrelerinde yer alan park, bahçe, umuma açık yerler ve metruk binalardaki kontrollerini artırdı. Kontrollerde okul servislerini pandemi tedbirleri noktasında denetleyen polis ekipleri, okul önlerinde sivil ve resmi ekiplerle görev yerlerini aldı.