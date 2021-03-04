Kahramanmaraş polisinden okul çevresinde sıkı denetim
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimlerine başladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2021, 11:35 04.03.2021, 11:48
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidebilmesi, eğitim ve öğretimini sağlıklı şekilde alabilmesi noktasında okul çevrelerinde yer alan park, bahçe, umuma açık yerler ve metruk binalardaki kontrollerini artırdı. Kontrollerde okul servislerini pandemi tedbirleri noktasında denetleyen polis ekipleri, okul önlerinde sivil ve resmi ekiplerle görev yerlerini aldı.
15°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Mart 2021
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
|48
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Gaziantep FK
|27
|43
|7. Alanyaspor
|26
|42
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
|7. Everton
|25
|43
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20