Kahramanmaraş polisinden operasyon! Aranan 62 kişiyi yakalandı,36'sı tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı.

Suçun minimize edilmesi amacıyla, suç işlemeye eğilimli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takip yaptı. Yüzlerce adrese çok sayıda polis ile baskın yapan polis, ard arda gözaltı yaptı.

Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Bir çoğunun yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi.

Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında uyusturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 26 kişi yakalandı.

Yakalanan 62 şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi,36'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.