Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneğinde görev değişimi!

Uzun süredir KASİAD’ta yönetim kurulu başkanlığı yapan Ali Arpasatan gerçekleştirilen 13. olağan genel kurul toplantısında yerini Mikail uUtlu’ya bıraktı.

2018 yılından bu yana faaliyet gösteren genç kasiad’ta ise görev değişimi yaşandı.

Genç KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhan gerçekleştirilen Kurul ile yerini İsmail Dinçer’e bıraktı.

Kurul sonrasını Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz bugüne kadar yaptıkları için başkan ali arpasatan’a teşekkürlerini iletti.

Balsuyu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ise “KASİAD’ı 23 yıl önce hanefi başkanımla beraber kurmuştuk” dedi.

Görevi devreden Ali Arpasatan ise yaptığı açıklamada yeni görevinde Mikail Utlu’ya başarılar diledi.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ise KASİAD için yeni işler yapacaklarını söyledi.

Görevi tamamlamış olan Genç KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhan ise yeni görevinde İsmail Dinçer’e başarı dileklerini iletti.

Görevi devralan Genç KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer bugüne kadar yaptıkları emeklerden dolayı Burak Orhan’a teşekkür ediyorum dedi.