Kahramanmaraş'ta 100 kitap bir ağaç dediler yola çıktılar onlarca kitap biriktirdiler!
Necip Fazıl Koleji atıkları dönüştürerek nefes olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2020, 17:37 05.11.2020, 20:23
Kahramanmaraş’ta necip fazıl koleji sosyal sorumluluk projesi kapsamında atıl durumda olan kitapları biriktirerek ormanlara ağaç dikmeye devam ediyor.
Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri projeye bu sene çıkan orman yangınlarından daha çok ağırlık veren Necip Fazıl Koleji mavi kapak’ta toplayarak ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandelye veriyor.
Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Necip Fazıl Koleji Müdür Yardımcısı Veli Sevmez projeye devam edeceklerini bildirdi.
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