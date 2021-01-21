Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki genç canına kıymak istedi!

Alınan bilgilere göre, Trabzon Bulvarı üzerinde devriye görevi ifa eden polise “intihar edeceğim” diyen bir kişi koşarak Özel İdare İş merkezinin çatı katına çıktı. Bunun üzerine şahsın peşine düşen polis, çatı katında şahsın intihar etmek istediği sırada müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından baygınlık geçiren C.K’ya olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. C.K’nın hırsızlık suçundan kaydığı olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu bilgisine ulaşıldı.

İntihar girişiminde bulunan C.K’nın ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



