Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Doğumlu çocuklara sürpriz!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Covid-19 tedbirlerine riayet ederek evlerinde sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar.

Yapılan sürpriz karşısında çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Oldukça eğlenceli geçen etkinlikte kısa bir konuşma yapan İl Müdürü Mutlu Kaya, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını ve programın tüm ilçelerimizde sosyal hizmet merkezi idarecilerimizce gerçekleştirildiğini ifade etti.

Programa katılına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak adına böyle bir doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi.