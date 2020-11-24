Kahramanmaraş'ta 24 Kasım öğretmenler günü kutlandı!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla pandemi kuralları çerçevesinde Atatürk meydanında program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 16:54 24.11.2020, 17:09
Milli Eğitim camiasından temsilcilerin katıldığı törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
Ardından saygı duruşunda bulunulup istiklal marşının okunmasıyla program sona erdi.
Program sonun da bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü bütün öğretmenlerin gününü kutladı.
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