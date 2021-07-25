Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'den (89) haber alamayan yakınları durumu

AFAD ve jandarmaya bildirdi.



İkametinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştıran İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 100 kişinin katıldığı ekip, Akdere'nin cesedine mahalleye yaklaşık 5 kilometrelik uzaklıktaki ormanlık alanda ulaştı.



Cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı.



Akdere'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.