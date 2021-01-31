Kahramanmaraş'ta 50 yıllık güvercin sevdalısı Kurtoğlu, vaktinin birçoğunu onlarla geçiriyor

Günlük 3-4 saat güvercinlerine vakit ayıran Kurtoğlu 200’e yakın güverciniyle yakından ilgileniyor ve yarışlara hazırlıyor.

Normal zamanda sadece 1 saat vakit ayırabildiğini belirten Kurtoğlu, şimdilerde ise yavrulatıyoruz, uçuruyoruz, eğitim veriyoruz bu şekilde zaman geçiriyoruz ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının devamında Kurtoğlu, Güvercinlerle uğraşmanın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.