Kahramanmaraş'ta 50 yıllık güvercin sevdalısı Kurtoğlu, vaktinin birçoğunu onlarla geçiriyor
50 yıla yakın güvercin sevdalısı olan Emrullah Kurtoğlu, kısıtlama günlerinde de onlara gözü kulağı gibi bakıyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 15:54
Günlük 3-4 saat güvercinlerine vakit ayıran Kurtoğlu 200’e yakın güverciniyle yakından ilgileniyor ve yarışlara hazırlıyor.
Normal zamanda sadece 1 saat vakit ayırabildiğini belirten Kurtoğlu, şimdilerde ise yavrulatıyoruz, uçuruyoruz, eğitim veriyoruz bu şekilde zaman geçiriyoruz ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının devamında Kurtoğlu, Güvercinlerle uğraşmanın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.
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