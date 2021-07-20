Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar hastanelik oldu
Kahramanmaraş'ta kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 20.07.2021, 14:06 20.07.2021, 18:52
Kahramanmaraş'ta da kurbanları kesmek isterken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğim Sağlık ve Araştırma Hastanesinin yolunu tuttu.
Kolundan yaralanan ve ismini vermek istemeyen acemi bir kasap, hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Hayvan can havliyle hareket edince bıçağı elimizden düşürdük. O sırada yaralandık. Yapacak bir şey yok." dedi.
Öğle saatlerine kadar hastanelere, kurban kesmek isterken elinden, kolundan ve bacağından yaralanan yaklaşık 60 kişinin başvurduğu öğrenildi.
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