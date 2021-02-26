Kahramanmaraş'ta afet farkındalık eğitimi verildi



Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Afet durumunda herkesin ne yapacağını bilmesinin önemli olduğunu ifade eden Pınar, "İlçemizde afet öncesi, afet sırasında ve afetten sonra vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Doğal afetlerinin önüne geçmek imkansız sadece afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekir. Başta can kaybı olmak üzere afetler nedeniyle oluşacak zararı en aza indirmek de afet bilinciyle olacaktır. Bunun için gerekli eğitimlerin ilçe genelinde verilmesi için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun da depreme karşı hazırlıklı olmanın ve depremin ilk 6 saatinin önemini anlattı.



