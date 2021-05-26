Kahramanmaraş'ta aileler birbirine girdi! 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta iki aile arasındaki çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2021, 09:08 26.05.2021, 09:40
Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle biten kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheliye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildiği öğrenildi.
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