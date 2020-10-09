Kahramanmaraş'ta akıl almaz kaza kameraya yansıdı!
Kahramanmaraş'ta, yola çıkan ineğin neden olduğu trafik kazası, araç kamerası tarafından kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 09.10.2020, 13:11 09.10.2020, 18:55
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Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, merkez Onikişubat ilçesindeki Tekir Mahallesi'nde tünel çıkışında yola çıkan ineğe çarptı.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza, bölgeden geçen bir aracın kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin duramayarak ineğe çarpması ve hayvanın yola savrulması yer alıyor.
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