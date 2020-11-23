Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi kanlı bitti!
Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 15:34 23.11.2020, 15:45
Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde karşılaşan Hadi H. (63) ile Hakan B. (37) arasında iddiaya göre "alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Hadi H, kendisinden aldığı parayı ödemediğini öne sürdüğü Hakan B'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra silahı atarak kaçmak istedi.
Zanlı, bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Hakan B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan Hadi H, gazetecilere "Evimi barkımı sattım, onun borcunu ödedim. Bana 4 sene önce sahte çek verdi" dedi.
16°
açık
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:24
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:24
|Yatsı
|18:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|11. Adanaspor
|9
|12
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|7
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Crystal Palace
|8
|13
|10. M. United
|8
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Fulham
|9
|4
|18. West Bromwich
|9
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7