Kahramanmaraş'ta araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı!
Kahramanmaraş’ta bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 19.09.2021, 13:09 19.09.2021, 18:10
Akif İnan mahallesinde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan bir vatandaş yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.
Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, motor kısmında bulunan kartelin altına sıkıştığı tespit etti.
Yavru kedi yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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