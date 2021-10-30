Kahramanmaraş'ta aranan 37 hükümlü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Ekiplerin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan F.S. (36), "gece vakti yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H. (58), "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Y. G. (41), "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N. B. (22) ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 hükümlü yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine gönderildi.