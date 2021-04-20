Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2021, 20:30
Alınan bilgiye göre, Şeyhadil Mahallesi Fetih Bulvarı'nda bir işyerinin önünde duran Eyup S. (23) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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