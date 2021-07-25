Kahramanmaraş'ta bir adam evinde ölü bulundu!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 46 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 25.07.2021, 09:06 25.07.2021, 10:29
Yirmiikigün Mahallesi'nde bir sitede 13 yaşındaki oğlu E.K. ile beraber yaşayan Gürcan K, misafirlikten dönen oğluna kapıyı açmadı.
Babasının kapıyı açmaması üzerine E.K. durumu akrabalarına bildirerek, çilingir yardımıyla eve girdi.
Gürcan K'nin hareketsiz şekilde yattığını görülünce durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Gürcan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
-Sevgilisi yüzüne kezzap atmıştı
Eşinden 3 yıl önce boşanan Gürcan K, geçen yıl haziran ayında çalıştığı iş yerinde sevgilisi olduğu öne sürülen F.Ö. tarafından yüzüne kezzap dökülerek yaralanmıştı. Zanlı kadın mahkemece tutuklanmıştı.
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