Kahramanmaraş'ta bir kişi araçta ölü bulundu!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi iş yerinin önündeki araçta ölü halde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 01.06.2021, 10:31
Onikişubat İlçesi Gedemen Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde toptancı üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çalışan N.D. (44) mesai bitişi aracına bindiği sırada bir anda fenalaştı. Mesai arkadaşları N.D’yi hareketsiz halde araç içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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