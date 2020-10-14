Kahramanmaraş'ta bir mahalle daha suya kavuştu!
Kahramanmaraş'ın gelecek yapılanmasında etkin bir rol üstlenen KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Tekir Mahallesine içme suyu şebeke çalışmaları kapsamında 15 km. uzunluğunda isale hattı, 50 km. uzunluğunda şebeke hattı ve bölgeye 3 adet yeni depo yaparak toplamda yaklaşık 5 Milyon TL yatırım yapılmıştır.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 18:42
10
Mahalle Muhtarı Ali AKKOYUN "Mahallemizin üç ana gözü olmasına rağmen önceki dönemlerde devam eden su sıkıntılarımız vardı. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra yeni şebeke hattına kavuşturulmak adına yeni bir proje başlatıldı. Şuan da Tekirimizin tamamında yeni şebekeler evlere ulaştı. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin GÜNGÖR ve KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine yapılan hizmetlerden ötürü mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.
22°
açık
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:23
|İkindi
|15:33
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2