Kahramanmaraş'ta bir mahalle daha suya kavuştu!

Mahalle Muhtarı Ali AKKOYUN "Mahallemizin üç ana gözü olmasına rağmen önceki dönemlerde devam eden su sıkıntılarımız vardı. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra yeni şebeke hattına kavuşturulmak adına yeni bir proje başlatıldı. Şuan da Tekirimizin tamamında yeni şebekeler evlere ulaştı. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin GÜNGÖR ve KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine yapılan hizmetlerden ötürü mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

