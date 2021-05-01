Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı!
Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinin ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 14:02
Tam kapanma nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu, ara sokaklarda devriye görevi yaptı.
Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Muafiyeti bulunmayanlara ise ekipler, idari para cezası yazılması için tutanak tuttu.
Kentimiz illere göre risk haritasındaki durumuna baktığımızda turuncu renkle bulunurken, En son yayınlanan illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda da her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 239,09’lara kadar çıktığı görülüyor. Artan bu vaka sayılarının kısıtlamalara uyulmasıyla birlikte azalması hedefleniyor.
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