Kahramanmaraş'ta depo hırsızları devriye polislerine takıldı

Edinilen bilgilere göre; Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde babasına ait otomobili düz kontak yapan V.K. (30), arkadaşları S.K. (28), İ.E. (28) ile H.K. (29) bir araya gelerek bir baharatçı deposunun kapısını zorlayarak hırsızlık yapmak isterken, o sırada bölgede devriye görevini yapan polis ekiplerince fark edildi.

Polis ekiplerini karşılarında gören şüpheliler, ellerinde bulunan bıçak, kurbağacık anahtar ve tornavidayı atarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polis ekiplerince aralarında geçen kısa süreli kovalamaca sonrası gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.