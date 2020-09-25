Kahramanmaraş'ta dezenfeksiyon uygulamaları aralıksız devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2020, 18:21 25.09.2020, 18:24
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde dezenfeksiyon uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun kullandığı üst geçitler, kapalı semt pazarları, terminaller, Kapalı Çarşı ve bağlı diğer çarşılar, Demirciler Çarşısı, parklar,sebze ve meyve hali, Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı, halk ekmek büfeleri, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler, meydanlar ile banka ATM'lerinde ilaçlama yapılıyor.
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