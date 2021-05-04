Kahramanmaraş'ta drone destekli "tam kapanma" denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlamasının 5. gününde kentin değişik bölgelerinde oluşturulan sabit uygulama noktaları ve mahalle araları ile park ve bahçelerde denetimlerine devam ediyor.

Drone destekli denetimlerde, park ve bahçelerin köşelerini seçerek ihlalde bulunan kişiler, havadan tespit ediliyor.



Kentte halkın sağlığını korumak, salgının yayılımını önlemek ve tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak için polis tarafından 32 sabit nokta oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğü, sahada 85 ekip ve 940 personelle çalışıyor.