Kahramanmaraş'ta drone ile trafik denetimi yapıldı!
Güvenlik operasyonları dahil pek çok alanda kullanılan drone'lar şimdi de trafik denetimi için devrede. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "trafik kazalarını önleme planı" kapsamında Kahramanmaraş polisi, şehirlerarası yollarda drone ile denetim gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2020, 11:27 05.08.2020, 19:16
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında drone ile şehirlerarası yollarda denetim yaptı.
Denetimler sırasında kırmızı ışık ihlali yapan sollama yasağına uymayan emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücülere ise para cezası kesildi.
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