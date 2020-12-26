Kahramanmaraş'ta ekip otosunun motor kısmına giren yavru kediyi polisler kurtardı

Elbistan’da Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesinde kırmızı ışıkta bekleyen ekip otosunun motor kısmına yavru kedi girdi.

Kedinin aracın altına girdiğini gören vatandaşların uyarısı sonucu aracı stoplayıp altını kontrol eden trafik ekipleri, kediyi göremeyince aracın motor kısmı kontrol edildi.

Motor kaputu açılıp ses kontrolü yapılarak kedinin girdiği yer belirlendi. Polis memuru, uzun uğraşın ardından kediyi girdiği yerden çıkarmayı başardı.

Kucağına aldığı siyah renkteki yavru kediyi bir süre seven polis memuru Muammer Menteşe, ara sokağa götürüp salıverdi.

Yaramaz kedi, sanki az önce hiçbir şey yaşamamış gibi reklam panosunun arasına girerek gözlerden kayboldu.