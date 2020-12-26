Kahramanmaraş'ta ekip otosunun motor kısmına giren yavru kediyi polisler kurtardı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ışıkta bekleyen ekip otosunun motor kısmına giren yavru kedi polisler tarafından çıkarılarak salıverildi.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2020, 10:37
Elbistan’da Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesinde kırmızı ışıkta bekleyen ekip otosunun motor kısmına yavru kedi girdi.
Kedinin aracın altına girdiğini gören vatandaşların uyarısı sonucu aracı stoplayıp altını kontrol eden trafik ekipleri, kediyi göremeyince aracın motor kısmı kontrol edildi.
Motor kaputu açılıp ses kontrolü yapılarak kedinin girdiği yer belirlendi. Polis memuru, uzun uğraşın ardından kediyi girdiği yerden çıkarmayı başardı.
Kucağına aldığı siyah renkteki yavru kediyi bir süre seven polis memuru Muammer Menteşe, ara sokağa götürüp salıverdi.
Yaramaz kedi, sanki az önce hiçbir şey yaşamamış gibi reklam panosunun arasına girerek gözlerden kayboldu.
10°
açık
Namaz Vakti 26 Aralık 2020
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12