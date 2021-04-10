Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 21:12 10.04.2021, 21:52
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 46 ADD 722 plakalı otomobiliyle seyir eden Rasime G., Çocuk Yuvası Kavşağı'nda Yaşar Ş. (70) idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Yaşar Ş. ile eşi Ayşegül Ş. (62) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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