Kahramanmaraş'ta en çok işlenen suç...

Kahramanmaraş Adliyesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından paylaşılan 2019 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı.

28 bin 423 dosya karara bağlanırken, bunlardan 6 bin 711 dosyayı hakaret suçu oluşturdu.

Rapor, Kahramanmaraş Merkez, Türkoğlu, Pazarcık ve Andırın ilçesini kapsayacak şekilde Ulusal Yargı Ağı Bilişim sisteminde yer alan bilgiler esas alınarak düzenlendi.

Yıllara göre açılan soruşturma sayısı verilerine göre dosya sayılarında ki artış göze çarparken, 2019 yılında en çok karşılaşılan 20 suç türünde Kahramanmaraş’ta, 6 bin 711 dosya ile hakaret suçu işlendiği görüldü.

2019 yılında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından bakılan toplam dosya sayısı 26 bin 816, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı hazırlık bürosu tarafından 2019 yılından 2020 yılına devreden toplam dosya sayısının 24 bin 714 olduğu, bu dosyaların 14 bin 484’ünün faili meçhul dosyalar olduğu belirtildi.