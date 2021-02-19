Kahramanmaraş'ta ev yangını
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2021, 10:14
Alınan bilgiye göre, Serintepe Mahallesi 6039 Sokaktaki bir evde ateşle oynayan 5 yaşındaki çocuk kanepeyi tutuşturdu.
Odayı kaplayan dumanı gören aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Olay nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
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