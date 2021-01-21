Kahramanmaraş'ta geyikler için doğaya saman bırakıldı
Kahramanmaraş'ta koruma altında bulunan geyikler için doğaya saman bırakıldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2021, 10:22 21.01.2021, 10:56
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bagli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraşta etkili olan kar yağışı sonrası Başkonuş Yaylasında kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan koruna altındaki geyikler için yemleme yapılarak araziye saman bırakıldı.
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