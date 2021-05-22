Kahramanmaraş'ta günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı
Edinilen bilgiye göre denetimde, 25 ekip 92 polis görev aldı. 44 Apart tarzı binalarda toplam 564 daire kontrol edildi.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2021, 09:59 22.05.2021, 16:59
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rezidans, apart daire, stüdyo ve günübirlik evlerin otel gibi kullanılmaya başlandığı ve mülk sahiplerinin doğrudan kiraya verdiğini tespit etti.
Bunun üzerine 25 ekip ve 92 personelle söz konusu adreslere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında, günübirlik kiralanan 564 ev kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, Kişi Hürriyetini Yoksun Kılma ve Yoklama kaçağı olmak üzere toplam (2) aranan şahıs yakalandı. Maske takma kuralına uymayan (5) şahıs ve Sosyal mesafe kuralına uymayan (9) şahıs olmak üzere, pandemi kurallarına uymayan (14) şahsa toplam 12.600 TL idari para cezası uygulandı.
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