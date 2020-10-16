Kahramanmaraş'ta ilk hafta öğrencilerin yoğun katılımı ile ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı
Kahramanmaraş’ta başta köy okulları olmak üzere kademeli olarak başlayan eğitim öğretimin ilk haftası sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.10.2020, 14:19
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İlk hafta öğrencilerin yoğun katılımı ve alınan ileri seviye tedbirler sayesinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Sonara eren ilk haftanın değerlendirmesini yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz geçiş süreci hakkında bilgiler verdi.
Ayrıca Yılmaz açıklamasında köy, mezra gibi yerlerde bu uygulamanın daha çok verimli olduğuna dikkat çekti.
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