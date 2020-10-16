Kahramanmaraş'ta ilk hafta öğrencilerin yoğun katılımı ile ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı

Kahramanmaraş’ta başta köy okulları olmak üzere kademeli olarak başlayan eğitim öğretimin ilk haftası sona erdi.

KAHRAMANMARAŞ 16.10.2020, 14:19
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Kahramanmaraş'ta ilk hafta öğrencilerin yoğun katılımı ile ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı

İlk hafta öğrencilerin yoğun katılımı ve alınan ileri seviye tedbirler sayesinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Sonara eren ilk haftanın değerlendirmesini yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz geçiş süreci hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca Yılmaz açıklamasında köy, mezra gibi yerlerde bu uygulamanın daha çok verimli olduğuna dikkat çekti.

#Kahramanmaraş #Eğitim #Aksu Haber #aksu tv haber #Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz
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