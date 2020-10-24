Kahramanmaraş'ta ilk ve tek kadınlara özel spor merkezi açıldı

Elbistan’da bayanlara yönelik hizmet verecek olan gazi spor merkezinin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı.

İlçede Gazi Spor Merkezi adı altında spor salonları işletmeciliği yapan Sıtkı Çay adlı işletmeci bu kez sadece bayan müşterilerin spor yapabileceği spor salonunu hizmete açtı.

TKİ Memur Site Kavşağı, site yolundaki spor salonunun açılışı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve Mhp İlçe Başkanı Üzeyir Bostan’ın katıldığı tören ile yapıldı.

Başkanlar kurdelesini kestikleri spor salonunu gezerek spor aletlerini inceledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki bayanların faydalanması için salon açan Çay’ı tebrik etti. Gürbüz konuşmasında: “ Elbistan’da sadece bayanların yararlanabileceği bir spor salonunun var olması bayanlar adına sevindirici bir gelişme. İlçemizdeki kadınlar da gönül rahatlığıyla spor yapabilecek form tutabileceklerdir. İşletmecimizi kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Ak parti ilçe başkanı Ahmet Tıraş’ta Gazi Spor Merkezi işletmecilerini kutlayarak: “Şehrimize yakışan bir spor merkezi olmuş. Bayanlar sağlıklı yaşam için spor yapabilecek bir mekana kavuştu. Herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.

Şehirde kadınlara yönelik işletmelerinde açılmaya başlamasının sevindirici olduğunu belirten Mhp İlçe Başkanı Üzeyir Bostan’da : “Şehrimiz her yönü ile gelişiyor. Kadınlarımız da sağlık için spor yapabilecek bir salona sahip oldu. İşletmecileri kutluyor, hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Salonun spor hocası Asya Ölker’de kadınlara yönelik ilk ve tek spor salonu olması dolayısı ile daha ilk günden büyük ilgi görmeye başladığını belirterek: “salonumuzu biz işleteceğiz. Burası sadece kadınların olacak, çalışanlar kadın olacak, Elbistanlı kadınlarımız da rahat rahat spor yapabilecekler. Form tutabilecekler. İşletmecilerimize teşekkür ediyoruz. Form tutmak, kadın kadına spor yapmak isteyen hemcinslerimizi spor salonumuza bekliyoruz’ ifadelerini kullandı.