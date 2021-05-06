Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2021, 09:46
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Evcihüyük Mahallesi'nde sit olmayan alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, Z.A.A, Ö.F.Ö, E.A. ve M.A'yı kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Öte yandan, zanlılar hakkında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem yapıldığı bildirildi.
23°
açık
Namaz Vakti 06 Mayıs 2021
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:25
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|21:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|33
|39
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|33
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|34
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|34
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü