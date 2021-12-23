Kahramanmaraş'ta jandarma sokak hayvanlarının yaşam alanına yem bıraktı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 18:24
İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Yedikuyular Kayak Merkezi civarında soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, sokak hayvanlarının bulunduğu yaşam alanlarına yem bıraktı.
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